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محمود محي الدين يشيد بمبادرة "حياة كريمة": ستنعكس على معدلات الفقر قريبًا

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محمود محي الدين يشيد بمبادرة "حياة كريمة": ستنعكس على معدلات الفقر قريبًا محمود محي الدين يشيد بمبادرة "حياة كريمة": ستنعكس على معدلات الفقر قريبًا

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح وتأكيده أن مشروعات البنية الأساسية في تشمل البنية الأساسية في التحول الرقمي، وهذا أمر جيد للغاية وسينعكس على مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال محيي الدين، إن توطين التنمية هي محل الاهتمام الأكبر في مصر الآن، فمشروع تنمية 1500 قرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية، حيث يشمل رفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن في هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات يستفيد منها الطبقة المتوسطة التي تقدم خدمات البناء وتنفيذ هذه المبادرات.

وتوقع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن ينعكس ذلك على معدلات الفقر والفقر المدقع وسوف نشهد انخفاضًا بها خلال السنوات المقبلة، موضحا أن كل هذه المبادرات والمحاور تهدف لدعم القطاع الصناعي لتزيد إسهاماته في التشغيل والدخل القومي ومن ثم المساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى ومتراكمة.

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