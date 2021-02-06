أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة

Print
عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة
غرَّد مؤكدًا أن مناسك العُمرة شهدت حُسن التنظيم باتخاذ احترازات مكافحة ‫كورونا

عميد السلك الدبلوماسي من الحرم: شُكرًا للمملكة على جهودها المُقدَّرة والمُميَّزة

قدم سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة ضياء الدين بامخرمة الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تبذلها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، منوهًا بحجم الجهود والخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا والتي وصفها بالمميزة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بعث بها من صحن المطاف عقب أدائه مناسك العمرة قال فيها "الحمد لله الذي مَنّ علي بالعمرة الأولى منذ عام، شهدت حسن التنظيم باتخاذ الاحترازات اللازمة لمكافحة ‫جائحة كورونا.

وأضاف "بامخرمة": كان الجميع ملتزمًا إلا بعضهم هداهم الله، مختتمًا "تغريدته" بقوله: فشكرًا حكومة ‫المملكة العربية ، على هذه الجهود المقدرة. الجديد الحرم المكي ضيوف الرحمن سفير جيبوتي لدى السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تصوير جوي يظهر ثلوجا غطت الجبال في أبها السعودية

تصوير جوي يظهر ثلوجا غطت الجبال في أبها السعودية

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية لللعلاقات المصرية - السعودية

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية لللعلاقات المصرية - السعودية

مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية