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ترحب باختيارها عضوا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي

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مصر ترحب باختيارها عضوا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي ترحب باختيارها عضوا بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي

مصراوي Masrawy

06:51 م السبت 06 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
رحبت جمهورية العربية، اليوم السبت، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر باختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، والتي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضياً.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس عبد الفتاح في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام 2019، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الأفريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.
وتتشكل هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021 من الكونغو الديمقراطية رئيساً وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نواباً للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقرراً.

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