ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية

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توقعات بإطلاقه خلال فبراير الجاري

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، قُرب إطلاق نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، والذي ستكون من خلاله عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية على مدار 24 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن النظام سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجاري؛ فيما يرجح أن تنخفض رسوم التحويلات عن أسعارها الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الحالية؛ يكون التحويل من بنك إلى آخر عادةً، إلى الساعة الثالثة عصرًا، أو تصل الحوالة في ثاني يوم؛ لكن مع إطلاق النظام الجديد سيتم الفتح بين البنوك، ويكون التعامل خلال 24 ساعة".