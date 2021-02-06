أخبار عاجلة

صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك

Print
ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك
توقعات بإطلاقه خلال فبراير الجاري

ترقب لإطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، قُرب إطلاق نظام الحوالات الفورية لمعالجة العمليات، والذي ستكون من خلاله عملية التحويلات المالية الفورية بين البنوك المحلية على مدار 24 ساعة.

وتشير التوقعات إلى أن النظام سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجاري؛ فيما يرجح أن تنخفض رسوم التحويلات عن أسعارها الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الحالية؛ يكون التحويل من بنك إلى آخر عادةً، إلى الساعة الثالثة عصرًا، أو تصل الحوالة في ثاني يوم؛ لكن مع إطلاق النظام الجديد سيتم الفتح بين البنوك، ويكون التعامل خلال 24 ساعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تصوير جوي يظهر ثلوجا غطت الجبال في أبها السعودية

تصوير جوي يظهر ثلوجا غطت الجبال في أبها السعودية

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية لللعلاقات المصرية - السعودية

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية لللعلاقات المصرية - السعودية

مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

مشاهد بديعة لتساقط البرد الكثيف في أبها بالسعودية

البنتاغون: السعودية عمود أساس ببنية الأمن الإقليمي وشريكة في مكافحة الإرهاب

البنتاغون: السعودية عمود أساس ببنية الأمن الإقليمي وشريكة في مكافحة الإرهاب

شبكة عيون الإخبارية