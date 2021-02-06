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وزير الري السوداني: أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا للأمن القومي

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وزير الري السوداني: أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا للأمن القومي وزير الري السوداني: أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا للأمن القومي

مصراوي Masrawy

06:18 م السبت 06 فبراير 2021

وكالات:
أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.
وأضاف وزير الري السوداني، حسبما نقلت عنه قناة الشرق ، أن بلاده اقترحت توسيع مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي أوروبا وواشنطن وبعض الوسطاء.
وكان الوزير السوداني، أكد في تصريحات سابقة، أن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الأحد الماضي، أن القاهرة تريد التزامًا من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة.
وخلال اللقاء استعرض شكري موقف بخصوص ملف السد، مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

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