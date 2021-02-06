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في نسختها الثالثة.. "الرميان" يتوج الفائزين في نهائي البطولة الدولية للجولف

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غدًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز

في نسختها الثالثة..

يتوج محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف ، ياسر بن عثمان الرميان، يوم غد الأحد، الفائزين بنهائي البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م بنسختها الثالثة؛ وذلك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز.

وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، التي تدعم التنمية الرياضية للجولف بالمملكة، وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال استراتيجية الجولف الوطنية المستدامة والتي تضمنت ثلاث أجندات هي: الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية، والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي.

وتُعَد هذه البطولة التي بدأت يوم الخميس الماضي، من أقوى بطولات الجولة الأوروبية؛ إذ يشارك فيها نخبة من لاعبي العالم في اللعبة، ويتنافسون على جوائز مجموعها 3.5 ملايين دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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