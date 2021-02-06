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الأوقاف: حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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الأوقاف: حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين موضوع خطبة الجمعة المقبلة الأوقاف: حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

05:58 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 12 فبراير لتكون تحت عنوان: «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد يؤكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الصدق أحد أركان الإيمان، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين ، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق، فقالوا الإيمان: هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

وأنهى تصريحه داعيا: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

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