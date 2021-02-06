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القيادة العامة للجيش الليبي تهنئ وتبارك انتخاب سلطة تنفيذية جديدة

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القيادة العامة للجيش الليبي تهنئ وتبارك انتخاب سلطة تنفيذية جديدة القيادة العامة للجيش الليبي تهنئ وتبارك انتخاب سلطة تنفيذية جديدة

مصراوي Masrawy

05:49 م السبت 06 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ)

رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، باتفاق الأطراف الليبية خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف على انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، ودعت الجميع لمساعدة هذه السلطة حتى يصل الشعب الليبي لموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل دون أي تأخير أو عرقلة.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، بشأن تشكيل سلطة سياسية جديدة: "إن القيادة العامة للقوات المسلحة تبارك وتهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني وليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين".

وأضاف المسماري عبر بيان مصور بثته القناة الليبية الرسمية: "أن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات التي وصفتها بالوطنية والتي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الوطنية السيد عبدالحميد دبيبة".

وشدد المسماري في بيانه على أن "الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت أمس الجمعة فوز قائمة السيد محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الجديد خلفاً للسيد فايز السراج، وتشكيل حكومة موحدة جديدة تنهي الانقسام السياسي في البلاد للوصول إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

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