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البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي

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البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي
قبضت على عدد من المشتبه بهم

البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (السبت)، عن إحباط عمليتين إرهابيتين، لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجد حفص، والقبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الأجهزة الأمنية -بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني- تمكنت من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازيْن للصراف الآلي، تابعيْن لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بالعاصمة المنامة".

وأضافت أن فِرَق إبطال المتفجرات تَمكّنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، جرى وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين، من صباح الأربعاء الماضي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي".

وذكرت الوزارة أن العملية "أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين؛ فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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