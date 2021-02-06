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صور.. ميل مفاجئ لعقار من 10 طوابق في "كوم الشقافة" غربي الإسكندرية

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صور.. ميل مفاجئ لعقار من 10 طوابق في "كوم الشقافة" غربي الإسكندرية صور.. ميل مفاجئ لعقار من 10 طوابق في "كوم الشقافة" غربي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:52 م السبت 06 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

وقع ميل، عصر اليوم السبت، مفاجئ بعقار حديث البناء مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض طوق أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من طابق أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، بُني عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وكشفت المعاينة حدوث ميل مفاجئ للعقار، ويفصل بين العقار المجاور له فاصل قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

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