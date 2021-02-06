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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بإخلاء 5 عقارات في محيط عقار كوم الشقافة المائل، وذلك لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل لجنة هندسية، حفاظا على حياة المواطنين.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وكشفت المعاينة حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.