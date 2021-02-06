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التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

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في الجولة 17 من دوري المحترفين

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة القادسية ونظيره ضمك، والتي أقيمت على أرض على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة بالمركز التاسع، وأضاف ضمك نقطة لرصيده الذي أصبح 13 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عند الدقيقة 35 بواسطة سلطان حمزي بتصويبة أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، ولم تَدُم فرحة ضمك طويلًا سوى 7 دقائق؛ حيث تَمَكّن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق حسن العمري بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء؛ رافعًا بذلك رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في المسابقة.

ونجح الضيوف بتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق وليد الشنقيطي بعد عرضية رائعة من ويليامز من على حدود منطقة الجزاء، تابعها برأسية رائعة على يسار مصطفى زغبة عند الدقيقة 86.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، تَمَكّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق الأرجنتيني زيلايا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن عن طريق عارف حيدر، أخطأ الحارس فيصل مسرحي بالتعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتجد مسجل الهدف الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها في المرمى ببراعة.

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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