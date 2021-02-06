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وثيقة "آياتا الإلكترونية".. تسمح بالسفر دون حجر صحي

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وثيقة "آياتا الإلكترونية".. تسمح بالسفر دون حجر صحي وثيقة "آياتا الإلكترونية".. تسمح بالسفر دون حجر صحي
طيران الإمارات والاتحاد والقطرية في المقدمة

وثيقة

توقع نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أياتا، محمد البكري، بدء تطبيق الإصدار الأول من وثيقة أياتا الإلكترونية "Iata Travel Pass" خلال مارس 2021، فيما يتوقع أن يطبق الإصدار الثاني خلال أبريل المقبل.

وقال "البكري" خلال مؤتمر افتراضي حول آخر المستجدات لجائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط: شركات طيران في المنطقة مثل طيران الإمارات والاتحاد والقطرية سوف تبدأ اختبار وتطبيق النظام الجديد ودمجه مع آلية استكمال إجراءات السفر.

وأضاف: العديد من شركات الطيران الأخرى أبدت رغبتها في اختبار الوثيقة ودمجها في إجراءات السفر.

وأردف: شركات الطيران في الشرق الأوسط تعتبر سباقة في تبني الحلول الرقمية التي تساهم في تسهيل عملية السفر ونقل المعلومات.

وتابع: وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر الوثيقة الصحية الرقمية ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل آمن خاصة أنها تركز على أمن المعلومات وسهولة الاستخدام والتحقق من المعلومات.

وقال "البكري": كلما ازدادت عملية توزيع اللقاحات في العالم كلما ساعدت في إعادة تشغيل القطاع.

وأضاف: الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو الحكومات إلى إجراء الفحوص الممنهجة للمسافرين من دون الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي عند الوصول، وذلك سيمكّن الحكومات من فتح الحدود بأمان آخذين في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الطيران ودعم جهود التعافي بشكل أفضل.

وأردف: هناك 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تطبق إجراءات الحجر الصحي إضافة إلى الفحوص.

وتابع: إذا لم نتمكن من إعادة تشغيل نظام النقل الجوي بطريقة منسقة وفعالة ومتسقة، فلن نتمكن من استعادة ثقة المسافرين بالسفر الدولي والتي ستشهد عودة الطلب عبر سلسلة قيمة السفر والسياحة بأكملها. وسيؤدي هذا إلى فقدان المزيد من سبل العيش والمزيد من الانكماش الاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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