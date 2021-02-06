الأب والممرض.. تجديد حبس متهمين في واقعة "ختان مراهقة القناطر"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس صاحب محل وممرض بالمعاش 15 يوما في واقعة ختان ابنة الأول علي يد الثاني في القناطر الخيرية ما أسفر عن إصابة المجني عليها بنزيف وتحويلها للمستشفى.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا بنزيف، إثر خضوعها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر إلى المكان، وتبين أن الأب "ا.س.ع" أخذ ابنته وأجرى لها عملية ختان على يد ممرض يدعى "م.س.ا" 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفى قليوب.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.

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