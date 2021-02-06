أخبار عاجلة

برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة مقار العمل

Print
"الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة مقار العمل "الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة مقار العمل
طالبت الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع.
وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد (CEC@SFDA.GOV.SA)، أو من خلال المراسلة عبر تطبيق الواتس أب (0118806060)، إضافةً إلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وغيرها من الخدمات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).
كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، وحرصًا منها على مواكبة التحول الرقمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية