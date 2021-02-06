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ميانمار تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا

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ميانمار تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا ميانمار تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا

مصراوي Masrawy

04:28 م السبت 06 فبراير 2021

موسكو- أ ش أ:

أكد مصدر عسكري في ميانمار أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، السبت، عن المصدر - الذي لم تسمه - قوله إن "ميانمار أصبحت الدولة الـ11 التي توافق على استخدام "سبوتنيك في" ضد عدوى كورونا من أجل تنفيذ التحصين الشامل للسكان".

وأضاف: "لقد تم اتخاذ قرار بتسجيل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ من قبل الرئيس المؤقت وقائد الجيش مين اونج هالينج"، موضحا أن ميانمار استلمت في شهر يناير الماضي 200 جرعة منه كدفعة أولى لبحث عملية تسجيله.

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