استجابة لما نشره مصراوي.. تركيب أول عداد كهرباء في حي "الأندلس" بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب

انتهت الأجهزة المعنية بقطاع الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم السبت، من تركيب أولوعداد كهرباء في وحدات الإسكان الاجتماعي بحي "الأندلس" أجدد الأحياء السكنية بالمدينة.

وحرص المهندس أسامة ندا، مدير عام قطاع الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان، على تركيب أول عداد بنفسه، وسط فرحة الحضور من أهالي الحي.

وفي وقت سابق، وفي استجابة سريعة لما نشره موقع "مصراوي" تحت عنوان "أكثر من عام دون كهرباء.. معاناة سكان الأندلس أحدث أحياء العاشر من رمضان"، والذي تناول عدم وجود تيار كهربائي بحي الأندلس منذ أكثر من عام، بدأت شركة الكهرباء في توصيل التيار للحي، اليوم السبت، بإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والمهندس محمد أحمد السيد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء القناة، والمهندس عصام عبدالله الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وسادت حالة من الارتياح بين الأهالي عقب بدء التشغيل الفعلي وتوصيل التيار الكهربائي، فيما بدأ عدد منهم نقل أمتعتهم للسكن بوحداتهم المُخصصة من جانب الدولة بموجب الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

كان "مصراوي" قد نشر تقريرًا رصد خلاله معاناة سكان حي الأندلس، أحدث أحياء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية؛ بعدما سلم جهاز المدينة الوحدات دون كهرباء.

وعقب النشر بساعات، تواصل عدد من المسؤولين بجهاز المدينة مع "مصراوي" وجرى البدء الفعلي في حل المشكلة.

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