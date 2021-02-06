أخبار عاجلة

برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استجابة لما نشره مصراوي.. تركيب أول عداد كهرباء في حي "الأندلس" بالعاشر من رمضان

Print
استجابة لما نشره مصراوي.. تركيب أول عداد كهرباء في حي "الأندلس" بالعاشر من رمضان استجابة لما نشره مصراوي.. تركيب أول عداد كهرباء في حي "الأندلس" بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

04:34 م السبت 06 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب

انتهت الأجهزة المعنية بقطاع الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم السبت، من تركيب أولوعداد كهرباء في وحدات الإسكان الاجتماعي بحي "الأندلس" أجدد الأحياء السكنية بالمدينة.

وحرص المهندس أسامة ندا، مدير عام قطاع الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان، على تركيب أول عداد بنفسه، وسط فرحة الحضور من أهالي الحي.

وفي وقت سابق، وفي استجابة سريعة لما نشره موقع "مصراوي" تحت عنوان "أكثر من عام دون كهرباء.. معاناة سكان الأندلس أحدث أحياء العاشر من رمضان"، والذي تناول عدم وجود تيار كهربائي بحي الأندلس منذ أكثر من عام، بدأت شركة الكهرباء في توصيل التيار للحي، اليوم السبت، بإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والمهندس محمد أحمد السيد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة توزيع كهرباء القناة، والمهندس عصام عبدالله الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وسادت حالة من الارتياح بين الأهالي عقب بدء التشغيل الفعلي وتوصيل التيار الكهربائي، فيما بدأ عدد منهم نقل أمتعتهم للسكن بوحداتهم المُخصصة من جانب الدولة بموجب الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

كان "مصراوي" قد نشر تقريرًا رصد خلاله معاناة سكان حي الأندلس، أحدث أحياء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية؛ بعدما سلم جهاز المدينة الوحدات دون كهرباء.

وعقب النشر بساعات، تواصل عدد من المسؤولين بجهاز المدينة مع "مصراوي" وجرى البدء الفعلي في حل المشكلة.

إقرأ أيضا:

أكثر من عام دون كهرباء.. معاناة سكان "الأندلس" أحدث أحياء العاشر من رمضان

استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية