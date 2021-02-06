انتشال جثة مجهولة من مياه البحر المتوسط على سواحل كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

انتشل أهالي بمركز بلطيم في كفر الشيخ، اليوم السبت، جثة شاب من مياه البحر المتوسط، على سواحل المحافظة.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانتشال أهالي جثة مجهولة وغير واضحة المعالم، من مياه البحر المتوسط، أمام قرية الدعاء، التابعة لمركز بلطيم، وقذفتها الأمواج إلى شاطئ القرية.

انتقلت قوة من مركز شرطة البرلس، إلى شاطئ قرية الدعاء، وبالمعاينة تبين أن الجثة لذكر، غير واضحة المعالم، ويرتدي "تريننج، وحذاء كوتشي"، ولا يوجد أي بيانات تكشف هوية صاحب الجثة، فيما يشتبه أنه في العقد الثالث من العمر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.