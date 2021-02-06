ضبط 100 مخالفة تموينية خلال حملة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف برئاسة المهندس وصفي عبد الله، حملة على المخابز البلدية بمركز ببا، للتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط 103 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 27 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و22 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفتين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز، و24 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و8 محاضر للتصرف فى حصة الدقيق المدعم، ومحضرين تجميع دقيق لإعادة بيعه فى السوق السوداء، ومصادرة 10 أجولة دقيق، فيما تم تحرير 6 محاضر للبدالين "البقالين" التموينيين، لعدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير 10 محاضر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 49 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة، و40 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل فى مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، فضلا عن تحرير 9 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل.