أخبار عاجلة

صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور) -
إزالة عقارين آيلين للسقوط في محافظة البحيرة -
عبر البث المباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "التصوف ومنظومة القيم الأخلاقية" -
الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية -
شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربي في 24 ساعة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة المنصورة تستقبل الطفلة ضحية التعرية في الدقهلية

Print
جامعة المنصورة تستقبل الطفلة ضحية التعرية في الدقهلية جامعة المنصورة تستقبل الطفلة ضحية التعرية في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:11 م السبت 06 فبراير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

استقبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة الطفلة "السيدة.

ر" (وحمة) في وجهها، عقب تداول يظهر خلاله والدها يلقي بها في الشارع بعد خلافات مع والدتها.

وأكد الدكتور مسعد سليمان، مدير المركز ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، أن الوحمة التي تظهر في وجه الطفلة تحتاج إلى عدة مراحل لعلاجها، تبدأ بالأدوية التي تعمل على تقليل حجم الوحمة، على أن تختفي يجري متابعتها كل 3 أشهر.

يذكر أن جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أعلنت تبني حالة الطفلة البالغة 14 شهرًا، صاحبة لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية.

وقدمت آمال البسيوني، والدة الطفلة الشكر إلى جامعة المنصورة، على تبنيها حالة الطفلة والتكفل بعلاجها.

الطفلة ضحية التعرية وولدتها

7806fe237c.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية