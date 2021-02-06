جامعة المنصورة تستقبل الطفلة ضحية التعرية في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

استقبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة الطفلة "السيدة.

ر" (وحمة) في وجهها، عقب تداول فيديو يظهر خلاله والدها يلقي بها في الشارع بعد خلافات مع والدتها.

وأكد الدكتور مسعد سليمان، مدير المركز ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، أن الوحمة التي تظهر في وجه الطفلة تحتاج إلى عدة مراحل لعلاجها، تبدأ بالأدوية التي تعمل على تقليل حجم الوحمة، على أن تختفي يجري متابعتها كل 3 أشهر.

يذكر أن جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أعلنت تبني حالة الطفلة البالغة 14 شهرًا، صاحبة لعلاجها داخل مركز جراحة الأوعية الدموية.

وقدمت آمال البسيوني، والدة الطفلة الشكر إلى جامعة المنصورة، على تبنيها حالة الطفلة والتكفل بعلاجها.