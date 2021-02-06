بحضور 7 وزراء.. لجان البرلمان تستكمل عملها لمناقشة التقارير

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تنظر لجان مجلس النواب تقارير الوزراء التي أُلقيت بالجلسات العامة؛ حيث من المرتقب أن تنظر لجنة الشؤون التشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية؛ لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة، والتي تتم على مرحلتَين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي تم عرضه على المجلس يوم الأحد 31 يناير2021؛ لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بينما يدخل في اختصاص اللجنة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول.

وسيتم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بيان الدكتور وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه؛ بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وستتم مناقشة بيان عمل وزارة التعاون الدولي والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.