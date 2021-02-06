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حماس ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية

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حماس ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية حماس ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية

مصراوي Masrawy

04:07 م السبت 06 فبراير 2021

غزة- (د ب أ):

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمس القاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن القرار المذكور "خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن الخطوة الأهم هي "استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها".

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

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