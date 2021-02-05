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وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

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وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية
هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية أمريكا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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