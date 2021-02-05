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العثور على جثة شاب ممزقة بالطعنات في أبو حماد بالشرقية

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العثور على جثة شاب ممزقة بالطعنات في أبو حماد بالشرقية العثور على جثة شاب ممزقة بالطعنات في أبو حماد بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:15 م الجمعة 05 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عثرت قوات الشرطة بالشرقية على جثة شاب مقتولًا بجورا كوبري العباسية بأبو حماد، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وإخطار النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالعثور على جثة محمد وليد ، 21 عامًا، مُقيم بقرية "الأسدية" بأبو حماد، مقتولًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، بجوار نزلة كوبري "العباسة" بطريق "أبو حماد– التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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