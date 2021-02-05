أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات

Print
أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات
بسبب إهمالهم في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية

أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذات، وخلال إحدى جولاته المفاجئة على إحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية؛ إذ لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

وجاء هذا التوجيه للتأكيد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع التدابير الاحترازية، والتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قام أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًّا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.عسير أمانة عسير الجديد أمانة منطقة عسير أمين عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية