"الأرصاد" ينبه الرياض والقصيم والباحة: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وسيول

★ ★ ★ ★ ★

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وشملت الرياض والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الدوادمي، وأمطاراً رعدية وتدنياً للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على الخرج والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم للقصيم، ذكر المركز أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد وسيولاً وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الِـ 04.00 من صباح السبت.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.

وتشهد الباحة استمرار أمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى السادسة من صباح السبت.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار