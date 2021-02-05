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"أمانة الشمالية" تنفِّذ 579 جولة رقابية وتنذر 12 منشأة

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شددت على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين

نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع 579 جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن ضبط (7) مخالفات للإجراءات الاحترازية وإنذار (12) منشأة تجارية.

وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشدد على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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