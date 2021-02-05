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"الهلال" يقترب من ضم المهاجم البرازيلي "تياجو جالاردو"

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"الهلال" يقترب من ضم المهاجم البرازيلي "تياجو جالاردو" "الهلال" يقترب من ضم المهاجم البرازيلي "تياجو جالاردو"
ظهر بمستوى مميز خلال مبارياته مع ناديه "إنترناسيونال"

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب إدارة نادي الهلال من الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي تياجو جالاردو، لاعب انترناسيونال البرازيلي.

وسيكون انضمام اللاعب حال إتمام الصفقة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع وجود بند لأفضلية الشراء حال رغب الهلال في ذلك.

ويبلغ اللاعب من العمر 31 عامًا، وهو من بين أفضل اللاعبين في الوقت الحالي في صفوف النادي البرازيلي؛ إذ شارك في معظم مباريات الفريق أساسيًّا منذ البداية.

وتبلغ قيمة اللاعب التسويقية نحو 2.5 مليون يورو. علمًا بأن تعاقده مع ناديه ينتهي في عام 2022.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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