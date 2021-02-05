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إحباط بيع 1.1 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك في كفر الشيخ

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إحباط بيع 1.1 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك في كفر الشيخ إحباط بيع 1.1 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:15 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتم ضبط 1,15 طن أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لبيع الأسماك المملحة بدون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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