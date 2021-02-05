إصابة ٢٦ شخصًا و٥ حالات وفاة بكورونا في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، رصد ٢٦ حالة إصابة ايجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين ٢١٧ حالة إيجابية وتعافي ٥٠ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي، وبلغ عدد حالات التعافي ١٣٤، فيما توفت ٥ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ١٧ حالة وفاة.

وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة.