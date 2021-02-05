وزيرة الثقافة ناعية عزت العلايلي: صاحب مواقف وطنية تعد نموذجا للإخلاص

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان القدير عزت العلايلي الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 سنة.

وقالت عبدالدايم - في تصريح اليوم - إن الراحل له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجاً للإخلاص للوطن وللفن فأحبه واحترمه الملايين، مضيفة أنه صنع مجدا خالداً في تاريخ الفن المصري باعتباره أسطورة في التمثيل والأداء كما نجح في تجسيد شخصيات توحدت مع الجمهور وتركت بصمات بارزة في وجدان المجتمع.

وتوجهت وزيرة الثقافة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وشارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).