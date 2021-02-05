لجان ومراقبون.. "مساجد الأفلاج" تتابع تقيد المصلين في الجوامع بالاحترازات

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جولات ميدانية مستمرة للتأكد من التزام الجميع.. "كمامات وسجاد وتباعد وغيرها"

تابعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، اليوم، تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في الجوامع، وأكدت على ضرورة التقيد بها.

وكان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج محمد بن نمشان الفضلي، قد كلّف لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد، وقفت خلالها الفرق اليوم الجمعة على جوامع المحافظة للمتابعة والتأكد من من تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية لحمايتهم من لبس كمامات وسجاد وتباعد وغيرها من الإجراءات اتخذتها وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.