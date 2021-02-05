صور.. ظهور سحب كثيفة في سماء السويس

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس صباح اليوم الجمعة تجمع السحب الكثيفة المحملة بالمياه في سماء المحافظة، والتي ظهرت واضحة جنوب شرق المدينة.

وبدت السحب للناظرين تلامس قمم جبل عتاقة الذي يحيط بالمدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة خليج، والجنوبية الغربية امتداد طريق السويس – القاهرة.

وسجلت أجهزة الرصد الجوي نشاطا ملحوظا للرياح اليوم الجمعة وبلغت سرعتها 16 عقدة شمالية غربية، بينما لم يتجاوز ارتفاع الأمواج المتر والنصف، ولم تؤثر الرياح او الأمواج على حركة الملاحة في موانئ السويس.

وشهدت السويس أمس الخميس، أمطار غزيرة مصحوبة بسقوط ثلوج، على اغلب مناطق المحافظة، لا سيما منطقة السخنة جنوبا.

وواصل عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والاحياء، أعمال سحب المياه طوال ساعات الليل من الطرق الرئيسية، والشوارع التي تربط الأحياء والضواحي السكنية في المدينة.

بينما غرقت شوارع مدينة السلام في المياه، وبسبب الطرق غير المرصوفة وغير الممهدة، تحولت الشوارع الى برك مياه، تعجز السيارات عن السير فيها، وينتظرون ان تتسرب المياه الى التربة وتجف بمرور الوقت.