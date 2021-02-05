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دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

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دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وعودة حالة الاستقرار في حالة الطقس.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط للرياح وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء، بدأت أمس الخميس.

وقال خبراء الأرصاد، إنه اعتبارا من الأحد 7 فبراير تبدأ حالة من الاستقرار والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى الخميس 11 فبراير.

وأضاف الخبراء، أنه يسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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