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البعثة الأممية: الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة تصويت انتخابات الرئاسي

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البعثة الأممية: الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة تصويت انتخابات الرئاسي البعثة الأممية: الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة تصويت انتخابات الرئاسي

مصراوي Masrawy

12:55 م الجمعة 05 فبراير 2021

جنيف - أ ش أ

انطلقت بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، جلسة ملتقى الحوار الليبي للتصويت على القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الليبية الموحدة، بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لأول مرة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني وليامز- في تصريحات ـ إن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، كما تعهدت بمنح 30% من المناصب القيادية للنساء فى التى تشمل الوزراء أو وكلاء الوزارات.

وأكدت وليامز أن المرشحين للحكومة الجديدة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقد عرضت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالإنابة لليبيا ستيفانى ويليامز أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى، تعهدات مكتوبة وموقعة من قبل المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بالقوائم الأربع المقدمة وهم محمد خالد الغويل ومحمد عبد اللطيف المنتصر وعبد الحميد محمد دبيبه وفتحى على عبد السلام باشاغا، تعهدوا فيها بالالتزام بنتائج التصويت، إجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى الالتزام بمراعاة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسى والجغرافى الليبى ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب.

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