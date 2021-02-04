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السلطات العراقية تقوم بإخلاء39 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر

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السلطات العراقية تقوم بإخلاء39 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر السلطات العراقية تقوم بإخلاء39 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر

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11:51 م الخميس 04 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):
ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الخميس، أنها تمكنت من إخلاء مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة( التي تقع على مسافة 550 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هيئة المنافذ الحدودية أن الحاويات الخاصة بشركة نفط البصرة :" تشكل تهديداً على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية وانه تم استبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع".

وكانت السلطات العراقية قد شنت حملة كبيرة لإخلاء الحاويات التي تضم مواد شديدة الانفجار والخطورة تراكمت في مرافق الموانئ والمعابر الحدودية في العراق على خلفية الانفجار الهائل الذي ضرب منشأت مرفأ بيروت في لبنان قبل نحو 6 أشهر وألحق دمارا هائلا.

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