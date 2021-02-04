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لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع "6 أكتوبر" في الاتجاهين غدا

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لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع "6 أكتوبر" في الاتجاهين غدا لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع "6 أكتوبر" في الاتجاهين غدا

مصراوي Masrawy

11:50 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام وذلك من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 7 /2/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزياده عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي والمسندة لشركة تاون جاز فستقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي لشارع البحر الأعظم و تقاطعه مع شارع 6 أكتوبر لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع انشائها بدائرة حي جنوب الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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