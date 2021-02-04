بقيمة 13 مليار دولار.. "العناني" لـ"النواب": 2019 الأعلى دخلا في السياحة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن عدد السياح الزائرين لمصر عام 2018 كان 13 مليون سائح بعد أن كان 11 مليون في 2010، مضيفًا :"ولكن للأسف ظهرت أزمة كورونا وكان هبوط كبير".

وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الخميس، للاستماع لبيان وزير السياحة، إلى أن إجمالي المبالغ التي دخلت مصر عن طريق السياحة كان الأعلى لعام 2019 ووصل إلى مبلغ 13 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي عبر ازمة كورونا والتي تعتبر أكبر أزمة شهدها القطاع وقامت هيئة تنشيط السياحة بمجهودات كبيرة جدًا حيث شاركت في أكثر من 100 معرض وبورصة سياحية على المستوى العالمي في أكثر من 45 دولة.

وقال وزير السياحة: "كما تستضيف الوزارة الاشخاص الاكثر تأثيرا في العالم للترويج السياحي ومنهم الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود و نستضيف أكثر من 60 شخصية عالمية مؤثرة خلال الفترة القادمة من أكثر من 15 دولة حول العالم كما شاركت الوزارة في أكثر من 120 مؤتمرًا وفعالية عالمية للترويج السياحي.

وأضاف وزير السياحة: "كما قامت الوزارة برعاية بعض الأحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم 2018 بروسيا وبطولة كأس العالم لليد وبطولة إفريقيا لكرة القدم 2019 و بطولات الاسكواش وغيرها من البطولات الآخرين كما قامت الوزارة بأكثر من 186 رحلة ومنها رحلة العائلة المقدسة وتم دعوة وفد فرنسي للترويج لهذا الامر كما تم عقد شراكات مع العديد من القنوات الفضائية و منظمي الرحلات العالمين للترويج للسياحة.