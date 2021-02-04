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شاهد وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات "فراشة ضباء"

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وثقتها عدسة "العطوي" إثر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات

وثقت عدسة المصور أحمد أبو قويني العطوي، مناظر خلابة لتساقط المياه من سد الفراشة في طريق ضباء.

وظهرت المياه تنساب من الشلالات بغزارة، إثر الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك، ومنها محافظة ضباء، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، على مدينة تبوك وكل محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد صحبتها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات

شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات

شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات

تبوك سد الفراشة حالة الطقس ضباء أمطار المركز الوطني للأرصاد محافظة ضباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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