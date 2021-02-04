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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدنٍ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

8 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد منطقة حائل أيضا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف قال المركز إنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة عرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العويقلية ورفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيهين متقدمين لمنطقة المدينة المنورة، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا بمدى الرؤية، على المدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع وينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العلا والعيص أمطارًا رعدية.

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

8 مناطق بمرمى تنبيهات

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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