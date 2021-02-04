غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعة مع شارع 6 أكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي.

ويبدأ الغلق من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 7 /2/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .

وسيتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.