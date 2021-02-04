أخبار عاجلة

مطار القاهرة: ضبط راكبة أخفت 67 موبايل في ملابسها -
السيسي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي -
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا -
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة -
هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
لقمان سليم: تشييع جثمان الناشط اللبناني اشتهر بمواقفه المناوئة لحزب الله -
ضبط 3071 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد -
"مهرجان الابل".. نجاح التنظيم والتحكيم.. ولي العهد يقود مسيرة عالمية -
جزيرة "شُريرة" .. عندما تغيّر التنمية المستدامة قواعد اللعبة السياحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع

Print
المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع السعودية المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع
أكدت موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حيال التزام بلاده بالتعاون مع السعودية

رحبت المملكة العربية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

كما أكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء، وستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وتناشد المملكة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

كما تتطلع المملكة إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الإفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.المملكة العربية السعودية الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا السعودية الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

"قابل للطعن".. أول تعليق رسمي على الحكم بالمؤبد لمهندس مصري بالسعودية

أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

تمهيدا لإلغاء الكفيل.. السعودية تصدر دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تمهيدا لإلغاء الكفيل.. السعودية تصدر دليل خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان "عدوان الحوثيين"

وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان "عدوان الحوثيين"

شبكة عيون الإخبارية