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الأهلي المصري يضرب موعداً مع بايرن ميونخ.. في نصف نهائي للأندية

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الأهلي المصري يضرب موعداً مع بايرن ميونخ.. في نصف نهائي كأس العالم للأندية

انتزع الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة لكرة القدم للأندية، بعد أن كسب نظيره الدحيل القطري في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في قطر.

ويدين الأهلي بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات الذي أحرز هدف الفوز عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وضرب الأهلي بذلك موعداً في المربع الذهبي لمونديال الأندية 2020، مع بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، الاثنين المقبل.

بينما سيكتفي الدحيل بالمنافسة على المركز الخامس للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، الذي خسر بدوره أمام فريق تيغريس أونال المكسيكي (1-2) في المباراة الافتتاحية، التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الخميس.

أما فريق تيغريس بطل "الكونكاكاف"، فسيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، الأحد المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير.

الأهلي المصري يضرب موعداً مع بايرن ميونخ.. في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي المصري يضرب موعداً مع بايرن ميونخ.. في نصف نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية الأهلي المصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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