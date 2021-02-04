صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات لدورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء الاستعدادات الخاصة بانطلاق فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، التي ستنطلق غدًا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة " الإعلام الديني"، وجرى متابعة الفنادق التي ستستقبل الوفود المشاركة، وتأمين الطرق والميادين وقاعات عقد اللقاءات.

كما تابع المحافظ استعدادات مسجد السلام الذي سيجرى به نقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة .

ونظمت فعاليات الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء.

يشار إلي أنه سيجري عقد مؤتمر"التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد المقبل بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجري خلالها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بجنوب سيناء، بالإضافة للمشروعات المستقبلية.