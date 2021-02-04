رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية بالوادي الجديد - صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مساء اليوم والتي صاحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض مدن المحافظة.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.

وشهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، تساقط أمطار على معظم أنحاء المدينة، وغطت السحب الكثيفة سماء المدن والقرى مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف وانخفاض درجات الحرارة.

كما شهدت منطقة شرق العوينات نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على جميع المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.

رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامناً مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.

من ناحية أخرى، عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، اجتماعََا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز.

ووجه ببدء حملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة التي جرى توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.

استعرض المحافظ موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء و أعداد الحالات المخالفة بكل مركز، موجها بفحص هذه الحالات لدعم المستحق منها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.