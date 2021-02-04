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الضحية استضاف الجاني.. كشف غموض مقتل خفير داخل مخزن أخشاب بقليوب

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الضحية استضاف الجاني.. كشف غموض مقتل خفير داخل مخزن أخشاب بقليوب الضحية استضاف الجاني.. كشف غموض مقتل خفير داخل مخزن أخشاب بقليوب

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11:00 م الخميس 04 فبراير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، غموض العثور على جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب.

وتبين أن وراء الجريمة "نجار مسلح" بقصد السرقة ليستولى على 500 جنيه كانت مع المجني عليه، والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.

حرر محضر بالواقعة وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهم على ذمة الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بتلقية بلاغا من مالك مخزن أخشاب 38 عاما، باكتشافه مقتل الخفير الخصوصي لمخزنه 55 عامًا.
تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه نجار مسلح 55 عاما، مقيم بتلا في المنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة،
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، خلال تمثيل جريمته أمام رجال النيابة والشرطة.
وقال إنه حضر إلى المخزن مع شقيقه للتوسط له للعمل، وعقب انصراف العمال استمر بالتواجد مع المجني عليه بحجة الإقامة معه لعدم وجود مكان يبيت فيه ولبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء تناولهما وجبة العشاء اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، فتعدى عليه بالضرب بقطعة حديد، محدثا إصابته التي أودت بحياته، واستولى منه على 500 جنيه وهاتفه المحمول، وألقى كمية من الأخشاب على جثته لإخفاء جريمته، وهرب.
جرى ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المُستولَى عليه.

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