وزير الآثار: ليس لي علاقة بـ "كايرو آي" ولو عرض علي منحه الرخصة سأرفض

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

فاجأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعضاء مجلس النواب، الذين انتقدوه بالموافقة على مشروع كايرو آي، قائلا: "الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع".

وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة، أن مشروع "كايرو آي" لا يقع في اختصاصات وزارة السياحة ولا الأرض التي عليها المشروع سياحية كما لم يحصل على ترخيص من الآثار.

وتابع ردا على تعليق النواب على حضوره حفل تدشين المشروع قائلا: "حضرت الاحتفالية بناء على دعوة من الدولة وكان لابد أن أحضر".

وكشف أن جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع وإذا عرض على الوزارة فلن أمنحه ترخيص، متابعا: "الفكرة كويسة.. ولكن مازالنا ندرس الموقف".

للمزيد حول مشروع كايرو آي اضغط هنا