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: ننتظر من الغرب السماح للدبلوماسيين الروس بحضور جلسات المحاكم

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روسيا: ننتظر من الغرب السماح للدبلوماسيين الروس بحضور جلسات المحاكم : ننتظر من الغرب السماح للدبلوماسيين الروس بحضور جلسات المحاكم

مصراوي Masrawy

11:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تنتظر من الغرب فتح أبواب محاكمه أمام الدبلوماسيين الروس، في إشارة إلى حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة المعارض الروسي نافالني.

وأشارت زاخاروفا في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، وأرودته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن هناك سوابق عديدة لعدم السماح لدبلوماسيين روس بحضور جلسات في محاكم غربية تنظر في قضايا مواطنين روس، لافتة إلى حضور دبلوماسي أجنبي كثيف أثناء محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو اليوم، موضحة أن ممثلي 14 بعثة أجنبية حضروا المحاكمة، التي كانت مفتوحة.

وأضافت: "ننتظر من زملائنا القدر نفسه من الانفتاح ومراعاة حقوق المواطنين الروس ومصالحهم المشروعة، كما أننا نذكر بالالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة الإقامة، وفق ما نصت عليه معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدولية من العام 1961".

وقررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014 بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.

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