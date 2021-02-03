أمانة عسير وبلدياتها تغلق 174 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

وفق توجيهات أمير المنطقة.. و"الحميدي": الجولات مستمرة على مدار اليوم

أغلقت أمانة عسير وبلدياتها خلال جولات نفّذتها 174 منشأة؛ خالفت الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام. مؤكدًا أنه تم إغلاق 174 منشأة متنوعة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرة عبر تطبيق ميدان.

ولفت إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأضاف "الحميدي" بأن الجولات مستمرة على مدار اليوم من رؤساء البلديات والفرق الرقابية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة، ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة، وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرة. مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوة على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات. مشددًا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتشديد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات، وعدم التساهل في تطبيقها. لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعت تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية وفق توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة الحالية، وذلك وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وقاعات الأفراح، وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.