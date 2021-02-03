أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"قطان" يبحث مع وزير خارجية غينيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

Print
تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.

وتفصيلاً.. جرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني،‏‎ وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ووزير المالية فالنتين إيلا ماي، ووزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ووزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ووزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان

بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية"

بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية"

بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا"

بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية